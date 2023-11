Nowy radny: chcę współpracować z Radami Osiedlowymi

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Głos mieszkańców powinien być lepiej słyszalny - mówi nowy radny w szczecińskiej Radzie Miasta.

Dariusz Smoliński z Prawa i Sprawiedliwości zapowiadał w "Rozmowach pod krawatem", że będzie stale współpracował z Radami Osiedli, bo to one są najbliżej szczecinian. Jak dodał - mieszkańcy powinni mieć więcej do powiedzenia na przykład w sprawie planowanych inwestycji.



- Krótko mówiąc, prosili o wyższym partycypację w decyzyjności. Oczywiście mają taką możliwość, te plany są wykładane, zapraszani są na sesji. Jako radny chciałbym w ten sposób - mówiąc kolokwialnie - współpracować z tymi Radami Osiedlowymi. Żeby mocniej ten głos wybrzmiał. Wydaje mi się, że w pewnych ważniejszych sprawach zakładał, że mniej więcej w ten sposób będę funkcjonował, będę się z nimi kontaktował - mówi Smoliński.



Smoliński w Radzie Miasta zastąpił Dariusza Mateckiego, który w ostatnich wyborach zdobył mandat poselski.