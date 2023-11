Jak co roku ruszyła zbiórka w ramach akcji "Paczka dla Bohatera" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Po raz 13. ruszyła zbiórka w ramach akcji "Paczka dla Bohatera". Inicjatywa powstała w Szczecinie, ale zasięgiem ogarnęła już całą Polskę.

Dary trafią do paczek dla tych, którzy walczyli o wolną Polskę. Zbierana jest żywność z długą datą przydatności, środki czystości i wszystko, co może przydać się w świątecznym czasie.



Seniorzy czekają też na kartki świąteczne, stąd apel do szkół i przedszkoli, by uczniowie w włączyli się w akcję - mówi Tomasz Sawicki, organizator "Paczki dla Bohatera".



- Ludzie przekazują nam skarpetki, rękawiczki, czapeczki dla kombatantów, żeby im ciepło było w te chłodne wieczory. Pomysły są bardzo duże, dlatego cieszymy się z tego, że angażuje się cały kraj. Pomaga też emigracja, bo mamy zbiórki w Holandii, Belgii i w Niemczech. To jest najważniejsze, że zbieramy. Teraz zobaczymy, jakie będą efekty - mówi Sawicki.



Magazyn powoli się zapełnia, ale potrzeby są ogromne - dodaje wolontariuszka Nina Wiśniewska.



- Tu jest chemia, którą będziemy rozdzielać. Są też produkty spożywcze, które nam zostały z zeszłego roku, a mają datę przydatności taką, że jeszcze możemy ich użyć. Zawsze po pakowaniu paczek przeglądamy wszystkie daty. To co się kończy albo co już się skończyło, musi iść do wyrzucenia - mówi Wiśniewska.



Każdy kto chciałby pomóc w przygotowaniu paczek, powinien kontaktować się przez profil Paczki na Facebooku. Tam również trwają licytacje różnych przedmiotów, między innymi książek i pamiątek. Dochód trafi na przygotowanie paczek.



Paczki rozwożone będą od 16 grudnia. Tydzień wcześniej odbędzie się koncert świąteczny, przygotowany specjalnie dla kombatantów.