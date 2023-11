Kilkadziesiąt firm szuka pracowników na Giełdzie Pracy w US [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Policja czy Służba Więzienna - w sumie 50 różnego rodzaju firm prezentuje się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego. To w ramach Akademickiej Giełdy Pracy.

Chętnych do podjęcia pracy jest sporo.



- Dużo różnorodnych firm, które mają zróżnicowane stanowiska, faktycznie można sobie tutaj coś znaleźć. Wiele z nich oferuje też staże i praktyki. - Ta elastyczność jest bardzo istotna, więc czy praca na pół etatu, czy na 3/4, umowy zlecenie, też są mile widziane przez studentów. Także myślę, że ta elastyczność też jest bardzo ważna - mówią studenci.



Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. Waldemar Tarczyński mówi, że coraz więcej studentów podejmuje pracę w pełnym wymiarze, co ma swoje zalety, ale także i wady.



- Ostatnie lata, pandemia i wojna w Ukrainie sprawiły, że poziom życia w rodzinach polskich niestety nieco się obniżył. Wielu młodych ludzi już w trakcie studiów, chcąc pomóc swoim rodzicom, szukają pracy. Podejmują ją i często nie jest to praca dorywcza. Z drugiej strony widzę w tym minusy, bo studiowanie to powinien być wolny czas, przyjemności i studiowanie, a tu już się pojawia praca - mówi Tarczyński.



To już 17. Giełda Pracy na Uniwersytecie Szczecińskim. Organizuje je Akademickie Biuro Karier.