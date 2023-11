"Paczuszka dla Maluszka" poszukuje koordynatorów [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Fundacja Małych Stópek poszukuje koordynatorów do nadchodzącej świątecznej akcji "Paczuszka dla Maluszka".

3 grudnia w całej Polsce staną specjalnie oznaczone choinki, pod którymi będzie można składać m.in. chemie gospodarczą, kosmetyczną i zabawki.



Dary trafią m.in. do domów samotnej matki, domów dziecka, hospicjów czy placówek opiekuńczo-wychowawczych w całej Polsce.



Zgłosiło się już do nas ponad 700 koordynatorów - mówi Anna Piotrowska z Fundacji Małych Stópek. - Zachęcamy osoby, które chciałyby taką zbiórkę przeprowadzić w swoim miejscu zamieszkania, aby weszły na paczuszkadlamaluszka.pl, wypełniły specjalne zgłoszenie, formularz, tam wyświetli się lista placówek, dla których mogą zbierać dary. Placówki są w całej Polsce.



W ubiegłoroczną edycję "Paczuszki Dla Maluszka" zaangażowało się ponad tysiąc pięciuset koordynatorów - mówi Natalia Olech, z Fundacji Małych Stópek.



- To jak zostanie przeprowadzona akcja to już zależy od koordynatora, czy on będzie stawiał drzewko, choinkę, czy ludzie sami będą brali takie bombki. Koordynator kompletuje taką paczkę i przewozi do placówki. Czekamy i liczymy, że w tym roku będzie więcej koordynatorów - dodaje Olech.



11. edycja "Paczuszki dla maluszka" potrwa do 6 stycznia. W ubiegłym roku, łączna wartość zebranych darów wyniosła ponad 13 mln złotych.