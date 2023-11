Rewitalizacja parku przy ul. Hożej zakończona [ZDJĘCIA]

Fot. Urząd Miasta Szczecin Fot. Urząd Miasta Szczecin Fot. Urząd Miasta Szczecin Fot. Urząd Miasta Szczecin Fot. Urząd Miasta Szczecin

Teren przecina główna, asfaltowa ścieżka pieszo-rowerowa, wzdłuż alejek ustawiono ławki, jest też specjalne miejsce do rekreacji i zabawy - zakończyła się rewitalizacja parku przy ul. Hożej w Szczecinie.

W parku posadzono więcej drzew i krzewów oraz rabaty i ozdobne trawy. Pojawiły się latarnie, a schody prowadzące na sąsiednie osiedle - zostały przebudowane. Do tzw. strefy aktywności przeniesione zostały elementy siłowni pod chmurką, obok których stanął zestaw do street workoutu. Jest też plac zabaw z linarium, równoważnią, huśtawką i labiryntem.



Koszt inwestycji to ponad 2,5 mln zł.