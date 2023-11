Niezwykły eksponat w świnoujskim muzeum

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Nietypowy, nowy eksponat znalazł się w Świnoujskim Muzeum Rybołówstwa Morskiego. To dziecięcy wózek z XIX wieku. Zaskoczyć może nie tylko jego wygląd, ale i część wyposażenia...

Zawieszenie jak marzenie, a nawet zegar i to nie bujdy na resorach, a autentyczny wygląd zabytkowego wózka, którego nie powstydziłaby się żadna współczesna matka - podkreśla Leszek Kamiński ze świnoujskiego muzeum.



- Ten wózek jest bardzo stary, ciekawa sprawa jest taka, że ma na sobie zegar. Co prawda nie działa już dziś, bo ostała się tarcza i elementy, ale nie ma połączenia między nimi. To były takie czasy, że zegarki ręczne nie były popularne, w związku z czym, gdy niania wychodziła na dwie godziny, to musiała mieć ze sobą jakiś zegar. Ten wózek ma bardzo ładne i dobrze wykonane resory - opowiada Kamiński.



Małgorzata Płońska-Nagaba dodaje, że ten eksponat jest częścią obecnej wystawy czasowej: - To portrety dzieci, fotografie z przełomu XIX i XX wieku, aż do 1960 roku. Ta wystawa została wzbogacona modelami aparatów fotograficznych, najstarszy pochodzi z lat '30 poprzedniego wieku.



Wózek można oglądać na drugim piętrze do połowy grudnia tego roku.