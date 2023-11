Przedłuża się przebudowa placu Zwycięstwa

Fot. pixabay.com / manfredrichter (CC0 domena publiczna)

Wydłużają się prace związane z przebudową alei Wojska Polskiego i placu Zwycięstwa w Szczecinie.

To z powodu dodatkowych robót w ramach rozszerzenia kontraktu oraz dłuższego czasu oczekiwania na dostawę materiałów budowlanych i zieleni do nasadzeń - informuje miasto.



Wykonawca czeka m.in. na wiaty do przystanku na placu Zwycięstwa oraz na konstrukcje wsporcze pod sygnalizację świetlną, których produkcja została czasowa wstrzymana przez producenta.



Wniosek wykonawcy o wydłużenie terminu jest obecnie analizowany.