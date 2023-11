Bedka wyjaśnia, dlaczego część posłów Konfederacji nie poparła Elżbiety Witek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Tu nie chodziło o polityczną zemstę, ale o samą osobę Elżbiety Witek. Szef Konfederacji na Pomorzu Zachodnim wyjaśnia, dlaczego część posłów tej partii nie poparła kandydatki Prawa i Sprawiedliwości na wicemarszałka Sejmu.

Marcin Bedka tłumaczył w "Rozmowach pod krawatem", że nie można tu mówić o politycznych układach z innymi partiami, ani wewnętrznych rozgrywkach.



Jego zdaniem, niektórzy działacze Konfederacji nie mogli zagłosować za kandydatką PiS-u, bo czuli się traktowani przez nią niesprawiedliwie w poprzedniej kadencji Sejmu.



- Byli tacy, którzy po tym, co się działo przez ostatnie cztery lata, nie byli w stanie podnieść ręki za panią Witek. I żeby była jasność, podejrzewam, że gdyby był wystawiony jakikolwiek inny kandydat PiS-u, to cały klub Konfederacji by go poparł - mówił Bedka.



Elżbieta Witek podczas rządów Zjednoczonej Prawicy była Marszałkiem Sejmu. Teraz była kandydatką na wicemarszałka, jednak nie zdobyła odpowiedniego poparcia posłów. Nowym Marszałkiem został Szymon Hołownia.