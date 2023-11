21 mln zł na poprawę bezpieczeństwa drogowego [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

21 milionów złotych trafiło do zachodniopomorskich samorządów na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Pieniądze te przeznaczone będą między innymi na budowę przejść dla pieszych, zatok przystankowych czy też ścieżek rowerowych.

Najwięcej; w sumie ponad 5 milionów złotych, otrzymał powiat myśliborski.



- Środki pójdą na dwie ścieżki rowerowe, które bardzo są potrzebne. Jedna jest nowo budowana, a druga była wybudowana w latach 70.; jest niestety bardzo zdegradowana i robimy kapitalny remont, czyli budowa jakby od nowa. One mają ok. trzech kilometrów - jedna prowadzi z Myśliborza do Klicka, a ścieżka z Dębna do Mostna - to również wioska popegeerowska - mówi starosta myśliborski, Andrzej Potyra.



Większość inwestycji drogowych, na które zawarto dziś umowy, zostanie zrealizowana prawdopodobnie jeszcze w tym roku. Dofinansowanie dla lokalnych samorządów - w wysokości 80% wartości prac - pochodziło z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.