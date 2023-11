Radni KO: musimy poprawić bezpieczeństwo młodzieży w szkołach średnich

Problem jest bardzo poważny. Trzeba poprawić bezpieczeństwo w szkołach średnich w naszym mieście - mówią szczecińscy radni klubu KO.

Złożyli oni wniosek do przewodniczącej Komisji Edukacji Agaty Grendy, o pilne zwołanie nadzwyczajnego spotkania. Chodzi o znalezienie rozwiązań, które miałyby trwale poprawić bezpieczeństwo młodzieży w szkołach w naszym mieście.Na sytuację w szkołach średnich Szczecina zwróciliśmy uwagę po akcji montażu kamer w toaletach w szczecińskim LO II - mówi Łukasz Tyszler, radny Koalicji Obywatelskiej.- To właściwie czubek góry lodowej, temat jest wszechobecny. Okazuje się w wielu placówkach edukacyjnych. Ja śmiem nawet twierdzić, że we wszystkich w mieście. Problem jest naprawdę bardzo, bardzo poważny i dotyka właściwie wszystkich uczniów szkół średnich w SzczecinieSpotkanie komisji edukacji dotyczące bezpieczeństwa w szkołach odbędzie się za tydzień. W debacie będzie mogła uczestniczyć również młodzież.