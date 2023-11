Nowa kriokomora w Przychodni Rehabilitacyjnej WOMP [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Nowa kriokomora i nowoczesny sprzęt terapeutyczny trafiły do Przychodni Rehabilitacyjnej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy przy ul. Kopernika 18 w Szczecinie.

Terapia zimnem to odpowiedź na potrzeby leczenia chorób reumatoidalnych, zwyrodnień i zapaleń stawów, schorzeń neurologicznych, urazów, czy kontuzji. Pacjenci przebywają zamknięci w temperaturze sięgającej do -180 stopni.



- Zaczynamy od minutowej terapii stopniowo adaptując organizm człowieka przechodząc do maksymalnie trzech minut. Pacjent jest przez cały czas obserwowany przez fizjoterapeutę, żeby czuł się zaopiekowany i bezpieczny - tłumaczy lekarz Elżbieta Iglewska, kierownik przychodni rehabilitacji.



- Wchodzi się do kriokomory, trzeba przez cały czas chodzić, ruszać się, żeby nie zastygnąć - dodał Piotr Krajewski, fizjoterapeuta.



- Jestem pobudzony, orzeźwiony... Nie trzeba kawy - mówił jeden z pacjentów.



- Dzięki oddanej kriokomorze i dzięki innym urządzeniom, które w ramach projektu zostały zakupione będziemy mogli w tym miejscu rehabilitować pacjentów - powiedział marszałek województwa zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz.



Nowy sprzęt w Przychodni Rehabilitacyjnej kosztował prawie 430 tys. złotych. Urządzenia udało się zakupić dzięki unijnym środkom pozyskanym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.