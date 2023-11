Historia niemieckiej hiperinflacji w szczecińskim muzeum [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Płaciło się miliardami marek, a o tej historii można dowiedzieć się z wystawy o wielkiej inflacji, jaka dotknęła niemieckie Pomorze.

Ekspozycję w Muzeum Historii Szczecina zatytułowano "Pieniądz na Pomorzu po pierwszej wojnie światowej".



Miasta same drukowały pieniądze - mówi Genowefa Horoszko z Działu Numizmatyki Muzeum Narodowego w Szczecinie.



- Co jest rzeczą ciekawą to fakt, że ukazały się wówczas emisje, które były wydawane przez miasta. Mamy wówczas do czynienia z pieniądzem zastępczym. To jest zjawisko nie nowe, zawsze występujące w okresach kryzysów gospodarczych, a z takim mieliśmy wówczas do czynienia - mówi Horoszko.



Szacuje się, że 27 miast na ówczesnym niemieckim Pomorzu drukowało własną walutę - mówi Mieszko Pawłowski, współtwórca wystawy.



- Prezentujemy banknoty, chociaż powinno mówić się bony, niektóre z nich w pewnych okresach przypominały banknoty. Dlatego automatycznie używam tego określenia, ale należy raczej mówić bony. Do języka polskiego została zaadoptowana nazwa notgeldy, ją określa się pieniądze zastępcze - mówi Pawłowski.



Wystawę można oglądać w Muzeum Historii Szczecina na Podzamczu. Jej powstanie wspierał Narodowy Bank Polski.