Mat. Urząd Miasta Szczecin

Ruszyła zbiórka kubków dla dzieci z Ukrainy, które w marcu ubiegłego roku trafiły do Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowego SZAFIR w Moryniu.

To grupa 109. ukraińskich dzieci z sierocińca z Guliaypola koło Zaporoża oraz ich opiekunowie.



Nad podopiecznymi czuwają stowarzyszenia, instytucje, organizacje i darczyńcy, ale potrzeb wciąż jest sporo. Stąd pomysł na zbiórkę kubków - nieuszkodzonych i ceramicznych.



Można je przynosić do portierni Pałacu Młodzieży, przy al. Piastów 7 w Szczecinie. Akcja potrwa do 15 grudnia.