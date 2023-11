Działacze opozycji antykomunistycznej stają w obronie polskich mediów

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

"Bez wolnych, narodowych mediów stracimy polską tożsamość" - oceniają szczecińscy działacze opozycji antykomunistycznej w oświadczeniu w sprawie mediów publicznych.

Według opozycjonistów, zapowiadany przez niektóre środowiska postulat likwidacji TVP i Polskiego Radia zaburzy obecną równowagę na rynku w Polsce. Nie jest to obrona konkretnej opcji politycznej czy osób, tylko instytucji - mówi Olgierd Wojciechowicz, jeden z sygnatariuszy dokumentu.



- To nie jest kwestia jakiejś obrony politycznej. Ja również miałem zastrzeżenia co do jakości przekazywanych informacji, przez szczególnie telewizję publiczną. To nie zmienia faktu, że nadal uważam, że powinna być równowaga. A jej nie będzie, jeżeli Koalicja, która w tej chwili próbuje przejąć władzę, zrealizuje swoje zapowiedzi związane z likwidacją. Uważamy, że media publiczne są bezwzględnie i koniecznie potrzebne - mówi Wojciechowicz.



Oświadczenie działaczy opozycji antykomunistycznej:



"My, szczecińscy działacze opozycji antykomunistycznej, stajemy w obronie polskich mediów: Polskiej Telewizji i Polskiego Radia. Bez wolnych, narodowych mediów stracimy polską tożsamość. Będziemy systematycznie zatruwani lewicowo liberalną propagandą, godzącą w polskie i chrześcijańskie wartości.



Czas, kiedy w PRLu zajmowaliśmy się drukiem i kolportażem niezależnych wydawnictw to historia. Obecnie w wolnej, niepodległej Polsce mamy polskie media, które dobrze służą polskiemu społeczeństwu. Próba zamachu na te media i ich dziennikarzy to karygodny powrót do PRLu.



Dlatego dziś w sposób zdecydowany bronimy polskich mediów na czele z Polską Telewizją i Polskim Radiem.



1. Leszek i Teresa Duklanowscy

2. Bolesław i Danuta Szynkiewicz

3. Agnieszka Dąbrowska

4. Kazimierz Drzazga

5. Andrzej Kropopek

6. Wojciech Woźniak

7. Mieczysław Ustasiak

8. Wojciech i Barbara Duklanowscy

9. Jerzy Dyrdał

10. Olgierd Wojciechowicz

11. Tadeusz i Halina Olczak

12. Grzegorz Prątnicki

13. Andrzej Butkiewicz

14. Wojciech Dzidziszewski

15. Władysław Dziczek

16. Józef Wasilewski

17. Jerzy i Krystyna Marmysz

18. Michał Achramowicz

19. Jerzy i Anna Wójtowicz

20. Waldemar Brygman

21. Andrzej Witkowski

22. Andrzej i Luiza Kamińscy"