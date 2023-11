Roboty na pl. Zwycięstwa i w al. Wojska Polskiego jeszcze potrwają

Kilkumiesięczne opóźnienie remontu pl. Zwycięstwa i al. Wojska Polskiego. Prace miały się zakończyć w środę. Wykonawca jednak zawnioskował o przesuniecie tego terminu na pierwsze miesiące przyszłego roku.

- Prace powinny się zakończyć na przełomie pierwszego i drugiego kwartału; musimy przeanalizować dokumenty i wtedy - jak już będziemy mieli pewność, co do terminu - taką informację przekażemy - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzecznik miasta ds. inwestycji, Piotr Zieliński.Wykonawca podał kilka powodów opóźnienia.- To kwestie dotyczące robót wykończeniowych, robót dodatkowych, które pojawiły się w trakcie realizacji, to m.in. montaż słupków blokujących wjeżdżanie na chodniki, kwestie związane z dostawami materiałów budowlanych i montażowych - wyliczał Piotr Zieliński.Wykonawca ma m.in. wymienić uszkodzone sadzonki oraz zamontować tablice informacji pasażerskich. Do czasu zakończenia prac parkowanie na remontowanym odcinku al. Wojska Polskiego jest bezpłatne.Prace mają kosztować w sumie ponad 80 mln zł.