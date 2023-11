Świnoujście. Niełatwy spór o promenadę

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Nierostrzygnięty spór o samorządu z wykonawcą - mowa o inwestycji za kilkadziesiąt milionów złotych, o które miasto Świnoujście - kilka lat po zakończeniu budowy promenady - wciąż sądzi się z wykonawcą.

Spór z wykonawcą i projektantem do dziś nie został rozstrzygnięty, za to bije po kieszeni samorząd, który jak na razie musi godzić się na ugodę.



- Jesteśmy w sporze sądowym zarówno z projektantem, jak i wykonawcą jeśli chodzi o jakość zrealizowania promenad. Wymiana płyt wraz z robotami budowlanymi to ok. 1 milion 200 tysięcy złotych, ale będziemy chcieli te pieniądze odzyskać od wykonawcy i projektanta. To, co robimy w tej chwili to tzw. wykonanie zastępcze - przypomina Barbara Michalska, zastępca prezydenta Świnoujścia.



Choć złe wykonanie nawierzchni promenad to nie wina samorządu, przyjęcie ugody wydaje się w tej chwili najlepszym rozwiązaniem.



- Ryzyko jest dosyć duże, bo przez okres covidowy pogląd sądów się wyrobił, miarkują kary niezależnie od tego, czy były opóźnienia, naruszenia..., podchodzą do miarkowania w sposób bardzo otwarty. Wykonawca został obciążony karą prawie 4,5 miliona złotych, a sąd zmiarkował o 95 procent. Resztę nakazał zwrócić i jeszcze zasądził odsetki - wyjaśnia mecenas Filip Kolańczyk.



Budowa promenady zdrowia i renowacja promenady historycznej kosztowały ponad 40 milionów zł.