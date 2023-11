O "Utraconym Pokoleniu" w Radiu Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]

W Studiu Koncertowym S1 im. Jana Szyrockiego odbyła się debata poświęcona stratom, jakie poniosła kultura polska w okresie II wojny światowej w wyniku działań zarówno Rzeszy Niemieckiej jak i ZSRR.

Kim jest to utracone pokolenie?- To jest kilka pokoleń, to szereg generacji, ponieważ na tym ofiarnym stosie spłonęło pokolenie dziadków, synów i wnuków, pokolenie mistrzów i uczniów, wielcy przedstawiciele polskiej nauki i sztuki i ci, którzy mieli być ich kontynuatorami - wyjaśnił prelegent, historyk, dr Hieronim Grala z Uniwersytetu Warszawskiego.Głos zabrał również historyk i antykwariusz, dr Wojciech Lizak, który mówił dlaczego ważnym jest, by kwestię utraconego pokolenia poruszać.- Trzeba mówić o tym, że nie jest to blizna, która się zabliźniła; ta rana wciąż krwawi. Mam nadzieję, że tego typu audycje przybliżą to dla jakiejś wąskiej części, że coś z tego wszystkiego zostanie - wierzy dr Lizak.Po debacie, o godzinie 19 rozpocznie się koncert Baltic Neopolis Orchestra. Wstęp wolny.