Jak finansowana będzie polska armia? Opinie gości RSnW

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Czy modernizacja armii oznacza podniesienie podatków? - ta sugestia dziennika "Rzeczpospolita" była tematem dyskusji polityków w "Radiu Szczecin na Wieczór".

Dziennik opublikował wyniki sondy przeprowadzonej wśród ekonomistów. Jak czytamy w "Rzeczpospolitej":



"Sonda wśród uczestników panelu ekonomistów sugeruje, że pomysłem wartym rozważenia jest wprowadzenie specjalnego podatku, z którego wpływy zasilałyby armię, albo podwyższenie któregoś z istniejących podatków."



Wojciech Skurkiewicz, senator PiS i były sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, zwracał uwagę na dalszą potrzebę realizacji planu modernizowania wojska.



- Ja sobie nie wyobrażam, żeby każdy następny rząd, który wyłoni się w najbliższym czasie, chciał zaprzestać modernizacji technicznej polskiego wojska i realizacji tych programów, tych projektów, które dziś obowiązują i są wdrażane - mówił Skurkiewicz.



Poseł PSL Radosław Lubczyk wskazywał, że Polska poniesie koszty nowoczesnego zbrojenia.



- Przypomnę, że nie dowiedzieliśmy się z polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej, tylko od posłów koreańskich, że Polska zakupiła tam sprzęt na kredyt w wysokości 100 mld zł. Czy to nie są podwyższone podatki? Kto za to zapłaci? - mówił Lubczyk.



Marek Jakubiak, poseł koła poselskiego Kukiz'15, stanął w opozycji do sformułowania "modernizacja".



- Modernizować to my możemy kategorię czołgu na wyższą kategorię. To jest modernizacja. A my praktycznie w ogóle nie mamy armii - mówił Jakubiak.



W badaniu "Rzeczpospolitej" brało udział 34 ekonomistów.