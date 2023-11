Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Złodziej wpadł w Stargardzie. 31-latka na ulicy Wyszyńskiego rozpoznał policjant i natychmiast ruszył za nim w pościg.

Do zdarzenia doszło we wtorek. Funkcjonariusze w przechodniu rozpoznali mężczyznę poszukiwanego za kradzieże, gdy ten ich zauważył, zaczął uciekać. Policjanci ruszyli w pościg, udało się go zatrzymać.



31-latek trafił do aresztu. Udało się również odzyskać skradzione mienie.