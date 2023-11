Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Jechał pijany samochodem, uderzył z pojazdy w korku i zjechał do rowu, po czym uciekał - kierowca stanie przed sądem. Prokuratura w Kamieniu Pomorskim skierowała akt oskarżenia w rej sprawie.

Do zdarzenia doszło 16 lipca na drodze wojewódzkiej nr 107 pomiędzy Kamieniem Pomorskim i Wrzosowem. Doszło tam po wypadku, po czym na drodze utworzył się korek.



Kierowca wjechał w pojazdy, po czym zjechał do rowu, porzucił samochód i zaczął uciekać. Próbował ukryć się w lesie. Zatrzymali go jednak inni kierowcy. Jak się okazało, miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie i był już wcześniej skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości.



Dodatkowo w trakcie czynności groził i wyzywał policjantów, a także naruszył ich nietykalność. Grozi mu do 5 lat więzienia oraz dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.