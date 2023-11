Wsparcie psychologiczne dla dzieci nadal jest niewystarczające

Jest zdecydowany wzrost potrzeby wsparcia psychiatrycznego i psychologicznego u dzieci i młodzieży - mówi dyrektor szpitala „Zdroje” dr n. med. Łukasz Tyszler, komentując jednocześnie problemy, z jakimi boryka się młodzież w szczecińskich szkołach.

Problem nie wynika, jak się początkowo wydawało, z zamknięcia z powodu pandemii - mówił Tyszler.- Okazuje się, że pomimo tego, że o pandemii już dawno zapomnieliśmy, dzieci i młodzież wróciła do szkół, to jednak problem nie zniknął. Mamy ciągłe wzrosty. Dzisiaj na oddziale psychiatrii dzieci i młodzieży brakuje miejsc. Jestem zszokowany, że tak to wygląda - mówił Tyszler.Młodzież potrzebuje wsparcia. W każdej szkole powinna być zorganizowana pomoc psychologiczna - dodał Tyszler.- Natomiast mówię powinna, bo wiem, że bywa z tym różnie. Radzę wszystkim, jeżeli mają taki problem i faktycznie jest to sprawa taka nagła, ostra, nie są w stanie sobie z tym poradzić, aby jak najszybciej trafić z dzieckiem do lekarza psychiatry. Nie tylko szukać pomocy psychologa, psychoterapeuty, ale faktycznie skonsultować się, czy nie jest to problem poważniejszy - mówił Tyszler.W przyszłą środę w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Szczecin odbędzie się spotkanie komisji edukacji dotyczące bezpieczeństwa i problemów z jakimi zmaga się młodzież w szczecińskich szkołach.