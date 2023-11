Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Na wiosnę wrócą loty z Goleniowa do Krakowa. Połączenie obsługiwać będzie linia Ryanair. Można już rezerwować bilety na loty od 1 marca.

Linia Ryanair zawiesiła to połączenie na sezon zimowy. Władze lotniska jednak prognozowały, że powróci ono na wiosnę - mówi Krzysztof Domagalski, rzecznik portu lotniczego Szczecin-Goleniów.



- Prawdopodobnie sezon zimowy jest sezonem niepewnym dla wielu linii lotniczych. Tutaj Ryanair dość ostrożnie podchodzi do różnego rodzaju swoich kierunków. Stąd też postanowił na sezon zimowy zawiesić połączenie do Krakowa. Sądzimy, że na sezon letni z powrotem to połączenie wróci - mówi Domagalski.



Nie ma natomiast na razie informacji o tym, by wrócić miało też połączenie z Goleniowa do Modlina. Ta trasa też została zawieszona na sezon zimowy.