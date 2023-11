Są razem od 50 lat i mają receptę dla zakochanych [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Miłość, szacunek, przyjaźń oraz akceptacja bardziej wad niż zalet partnera - to recepta na długoletni związek. Tak twierdzą pary, które mogą pochwalić się co najmniej 50-letnim stażem.

36 parom wręczono Medale od Prezydenta RP za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Zapytaliśmy jubilatów o sposób na przeżycie ze sobą ponad pół wieku w szczęściu i radości.



- Trzeba chcieć ze sobą być. Wzajemny szacunek, zaufanie, miłość i chęć bycia razem. - Cierpliwość i zdolność do kompromisów. Czasem trzeba zamilknąć. Moja żona jest bardzo gadatliwa, w przeciwieństwie do mnie. A przeciwieństwa się przyciągają. - Miłość na całe życie? Chyba tak, bo byśmy inaczej razem się nie pobierali. - Miłość od pierwszego wejrzenia. Jak tylko zobaczyłam żonę to od razu wiedziałem, że będziemy żyli szczęśliwie, nie tylko 50, ale wiecznie - mówili jubilaci.



Prezydent Szczecina Piotr Krzystek wręczył parom medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.



- To uhonorowanie państwa, jako długoletnich małżonków, jako ten dobry przykład w czasach niełatwych, gdzie wiemy, że małżeństwo nie zawsze cieszy się takim szacunkiem, pary często się rozstają. Dlatego te dobre przykłady warto pokazywać - mówił Krzystek.



Uroczystość odbyła się w Sali Ślubów Urzędu Miasta w Szczecinie.