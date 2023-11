Fot. www.pixabay.com/ expresselblag (domena publiczna)

Samochód ciężarowy wypadł z drogi i wjechał do rowu.

Do zdarzenia doszło na drodze powiatowej w miejscowości Ścienne w powiecie stargardzkim. Kierowca trafił do szpitala.



Droga jest zablokowana na trasie Kamienny Most - Ińsko, objazd przez Linówko.