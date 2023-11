"Wyprawa do źródła" w Książnicy Pomorskiej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Uczniowie szczecińskich szkół wspólnie czytali kroniki Polski i Pomorza. To akcja Książnicy i Archiwum Państwowego w Szczecinie pod nazwą "Wyprawa do źródła".

Dziś w Książnicy Pomorskiej młodzież - oprócz znanych polskich kronikarzy - poznawała także Kronikę Paula Frideborna.



- Jej celem jest pokazanie młodzieży roli źródeł historycznych, przede wszystkim w tym przypadku źródeł narracyjnych jakimi są i były kroniki w średniowieczu i w czasach nowożytnych. W związku z tym przypominamy postaci kronikarzy polskich: Galla Anonima, Wincentego Kadłubka czy Jana Długosza. Skupiać się będziemy przede wszystkim na dziełach i postaci Paula Frideborna, kronikarza Pomorza - mówi Bartosz Sitarz z Archiwum Państwowego w Szczecinie.



W spotkaniu wzięło udział prawie 180 uczniów.



- Jeżeli my zainteresujemy młodzież, to może stanie się to dla nich interesujące. To propozycja Książnicy i Archiwum Państwowego, żeby zagłębić się w dziejach kronikarzy. Powiem, że toi na pewno była ciekawa przygoda, bo po raz pierwszy młodzież miała kontakt z lokalnym kronikarzem, czyli z dziełem Frideborna - dodaje Ewa Niewczas z Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie.



Uczestnicy spotkania mogli także przyjrzeć się z bliska najstarszym dokumentom znajdującym się w zasobie szczecińskiego Archiwum Państwowego oraz Książnicy Pomorskiej.