Kolejne szczecińskie wątki w aferze Pandora Gate

Dwaj szczecińscy youtuberzy po raz kolejny pojawiają się w kontekście Pandora Gate. O Kruszwilu i Kamerzyście w rozmowie na kanale Zgrzyt mówił Boxdel. To jeden z twórców, który w aferę jest zamieszany.

W nagraniu pt.: „Spowiedź Boxdela” mówi między innymi o kulisach sprawy i pracy śledczych. Pytany o to, czy prokuratura zabezpieczyła jego telefon, Boxdel odpowiedział:- Oni mówili, że zabezpieczali jakieś urządzenia. Nie zabrali ci nic? - pytał prowadzący rozmowę.- Nie wiem jakiemu influencerowi, tam było coś ze Szczecinem - mówił Boxdel.- Chyba Kamerzysta i Kruszwil. Ludzie gdybali - mówił prowadzący rozmowę.- Myślę, że tutaj nie ulega wątpliwości, że to będzie raczej stuprocentowy trop. Ale wiesz, nie wiadomo jeszcze tak naprawdę, czy tutaj nie ma innych influencerów - mówił Boxdel.Już w połowie października Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że w ramach śledztwa policja przeszukała mieszkania twórców internetowych w Warszawie i w Szczecinie.Pandora Gate to śledztwo, jakie przeprowadził youtuber Sylwester Wardęga. Twórca internetowy opublikował film, w którym padają oskarżenia o to, że inny twórca Stuu miał umawiać się między innymi z 12-latką. Nigdzie jednak nie pada wprost stwierdzenie, że miało między nimi dochodzić do kontaktów seksualnych. Były za to wiadomości z podtekstem seksualnym i spotkania.Prokuratura zdecydowała o zatrzymaniu Stuu. Przebywa teraz w areszcie w Wielkiej Brytanii i czeka na ekstradycję.W filmie pojawili się Kruszwil i Kamerzysta, mieli oni brać udział w imprezie ze Stuu i nastolatkami. W filmie jednak nie padają wobec nich oskarżenia. Po jego publikacji oświadczenie wydał Kamerzysta. Poinformował, że nigdy między nim a nieletnimi nie dochodziło do żadnych nieodpowiednich kontaktów.