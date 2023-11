Targi pracy dla migrantów i uchodźców [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Oferty pracy, kursy językowe, czy też szkolenia - to wszystko w ramach Targów Pracy i Edukacji dla migrantów i uchodźców, które odbyły się w seminarium duchownym w Szczecinie.

Zorganizowane zostały przez Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.



- To już kolejne takie wydarzenie, jakie organizuje Caritas przy pomocy środków Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców - mówi ksiądz dr Krzysztof Łuszczek.



- Bardzo ważnym aspektem adaptacji cudzoziemców jest adaptacja ekonomiczna. Te targi mają szansę trafić do osób, które na co dzień są naszymi podopiecznymi i naszymi klientami i dla nas stanowią cel pracy - podkreśliła Anna Ścibor-Butrym, doradca do spraw integracji, adaptacji i rozwoju zawodowego.



- Jestem księgową i szukam dla siebie czegoś z księgowości. Jakieś kursy albo staż... - mówiła jedna z uczestniczek targów.



Tegoroczne Targi Pracy i Edukacji skierowane do migrantów i uchodźców zorganizowane zostały po raz drugi.