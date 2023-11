Zmiana barw klubowych w lokalnym parlamencie

Zaczynał kadencję jako działacz PSL i z tej rekomendacji zasiadał w zarządzie województwa - teraz już oficjalnie przystąpił do ruchu politycznego utworzonego pod egidą prezydenta Szczecina. W zachodniopomorskim sejmiku wicemarszałek Olgierd Kustosz został członkiem powstałego właśnie klubu Koalicji Samorządowej.

Co oznacza także rozpad klubu Polskie Stronnictwo Ludowe - Nowa Lewica, którego był zresztą przewodniczącym. Na czwartkowej sesji sejmiku nie pojawił się wniosek, aby z racji zmiany barw Kustosz przestał pełnić funkcję wicemarszałka województwa. A Koalicja Samorządowa współrządzi Szczecinem razem z KO, więc współpraca ich w sejmiku wydaje się pewna.Inni członkowie sejmikowego klubu Koalicji Samorządowej to radni startujący w wyborach z komitetu Piotra Krzystka - czyli Marcin Przepióra oraz przewodniczący Cezary Urban, który zastąpił zmarłą Marię Ilnicką-Mądry.Z kolei z opozycyjnego klubu PiSMałgorzata Jacyna-Witt. To konsekwencja jej decyzji o opuszczeniu szeregów ugrupowania. W którym była zawieszona od ubiegłego roku, za - w opinii PiS - niedopuszczalny wpis w jednym z portali społecznościowych, w którym nazwała to środowisko polityczne "elitą". Teraz będzie radną niezrzeszoną.