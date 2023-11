By nie stracić milionów, Gmina Police musi wyemitować obligacje [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Około miliona złotych kosztować może Gminę Police opóźnienie w przekazywaniu na jej konto pieniędzy unijnych.

Chodzi o nadal nie otrzymane środki z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczone na budowę infrastruktury Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.



To kwota 15 milionów, którą samorząd zmuszony jest pozyskać w formie obligacji komunalnych - mówi Krystian Kowalewski, radny z klubu Projekt Police. Dodaje, że gmina nie ma innego wyjścia, gdyż inwestycja musi zostać rozliczona do końca tego roku.



- Zaciągnięcie zobowiązania w formie obligacji, jest to określony koszt. Jednak jeżeli nie zdecydujemy się i nie podejmiemy uchwały o zaciągnięciu tych obligacji, to koszt może być wielokrotnie wyższy. Z tego co nam mówi skarbnik gminy, byłoby to 85% z 15 mln zł, więc strata byłaby olbrzymia. Dlatego mimo tego, że mamy koszt związany z emisją obligacji, to zobowiązanie należy podjąć. Myślę, że radni nie będą jakiś problemów stwarzać, bo jest to racjonalna decyzja - mówi Kowalewski.



Decyzję w sprawie emisji obligacji radni mają podjąć w trakcie piątkowej Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Policach. Początek o godzinie 13.00.