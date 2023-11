Inwestycja w Dębnie w 80 proc. dofinansowana została z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. źródło: https://debno.pl/strona/wsparcie-finansowe-na-poprawe-bezpieczenstwa-na-drogach

800 tysięcy złotych otrzymała gmina Dębno na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.

Chodzi o ulice Słowackiego i Kościuszki w Dębnie.



- To są newralgiczne miejsca. Cieszymy się bardzo, że będziemy mogli poprawić jakość życia mieszkańców, szczególnie seniorów. W pobliżu ulicy Kościuszki mamy cmentarz i szpital, wiec są to dla nas bardzo ważne miejsca. Oczywiście będziemy się starać, dopinać wszelkie formalności, żeby zdążyć do końca roku - zapowiedziała zastępca burmistrza, Joanna Stąsiek-Janicka.



