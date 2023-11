Orlen Neptun kształci uczniów świnoujskiego ZSM

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Uczniowie Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu rozpoczęli cotygodniowe zajęcia organizowane przez spółkę Orlen Neptun.

Wśród nich są przyszli pracownicy jedynego w Polsce, a powstającego w Świnoujściu terminala instalacyjnego morskich farm wiatrowych.



Ponieważ jest to pierwsza tego typu inwestycja w kraju - kadrę trzeba wykwalifikować. Tak też się dzieje w Świnoujściu, w Technikum Morskim.



- W szkole tej jest kierunek kształcenia: Logistyka. Z uwagi na to, że nasz terminal zlokalizowany jest w sąsiedztwie szkoły myślimy o przyszłych praktykach dla uczniów szkoły właśnie w naszym terminalu w Świnoujściu - mówi Jarosław Trybuchowicz, prezes spółki Orlen neptun.



Tematem zajęć prowadzonych przez ekspertów Spółki Orlen Neptun są prace przeładunkowe, logistyka projektów offshore, windy oraz obsługa ładunków ciężkich i ponadgabarytowych w obrocie portowo-morskim.



Zdaniem dyrektorki technikum, Marzeny Gańczy, dla młodzieży to szansa na dobry zawodowy start.



- Chodzi tu głównie o personel techniczny. Trzeba przyznać, że jest bardzo duże zainteresowanie różnych firm, które się tu rozbudowują naszymi absolwentami - przyznaje dyr. Gańcza.



Spółka po zakończeniu szkoleń zatrudni kilkunastu najlepszych uczniów. Terminal instalacyjny w Świnoujściu zostanie otwarty w 2025 r.