RSnW: podczas IIWŚ zginęły pokolenia dziadów, ojców i wnuków

"Odebrano nam tożsamość, zginęły pokolenia, a nie jedno pokolenie" - historycy komentują straty, jakie poniosła Polska w czasie II wojny światowej.

O skutkach, jakie dotknęły Polaków w wyniku działań zarówno Rzeszy Niemieckiej, jak i ZSRR dyskutowali w środowej debacie Radia Szczecin "Utracone Pokolenie".Dużą część naszej tożsamości nad odebrano. Trauma spowodowana była m.in. tym, że o czasach okupacji w domu się nie rozmawiało - mówił doktor Krzysztof Rak, historyk dyplomacji i filozofii.- Dzisiaj poprzez to, że te części naszego świata zniknęły, my jesteśmy przez to zupełnie inni i nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, kim bylibyśmy, gdyby nie to, co się stało. Ci warszawscy Żydzi to było część tożsamości warszawiaka, Ale ja nie wiem, jaka byłaby dzisiaj moja tożsamość, gdyby oni żyli, a nie żyją - mówił Rak.Największy uszczerbek był wśród kategorii ludzi z wyższym wykształceniem - mówił dr Wojciech Lizak, historyk i antykwariusz.- Myśmy już później tych swoich możliwości, jako społeczeństwo, nie odzyskali. Nie odzyskaliśmy również możliwości odtworzenia starej inteligencji. Na naszych oczach dokonuje się kres tego wszystkiego. Ginęli wszyscy Polacy, niezależnie od pokolenia - mówił Lizak.To nie jest utrata jednego pokolenia, zginęły generacje - mówił prelegent, historyk, dr Hieronim Grala z Uniwersytetu Warszawskiego.- Nie pokolenie, a pokolenia, bo jednym hurtem na stos idzie pokolenie dziadów, ojców i wnuków. Jest to utrata substancji, a nie strata pokolenia - mówił Grala.Debata o "Utraconym pokoleniu" odbyła się 15 listopada w Studiu Koncertowym S1 im. Jana Szyrockiego w Radiu Szczecin.