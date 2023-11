Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

O pomoc apeluje Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Bardzo niski poziom zapasów jest grup A Rh+, ARh-, B RH-, ORh i AB Rh -.

Centrum apeluje do wszystkich osób, które mogą podzielić się surowcem, by z tym nie zwlekały.



Przed wizytą zaleca się ograniczenie palenia papierosów i picia alkoholu, a jeśli chcemy zjeść posiłek, to najlepiej lekki. By oddać krew, trzeba mieć też ukończone 18 lat.