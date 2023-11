W Białogardzie powstaje spożywcza manufaktura

Fot. Facebook / Piotr Pakuszto - Starosta Białogardzki

Wykonawca przejął teren budowy manufaktury spożywcza w Białogardzie.

To inwestycja, która ma wesprzeć branżę rolno-spożywczą w regionie. W tym miejscu gospodarze, którzy zajmują się przetwórstwem, będą mogli przygotowywać i sprzedawać swoje produkty. To oferta dla mieszkańców terenów popegeerowskich. Ma to też skrócić drogę między producentem a kupującym.



Manufaktura powstaje przy ulicy Kołobrzeskiej. Na tę inwestycję Powiat Białogardzki pozyskał 6,8 mln zł dofinansowania z rządowego funduszu Polski Ład. Całość pochłonie 8 milionów złotych.