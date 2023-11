Fot. GDDKiA Szczecin Fot. GDDKiA Szczecin Fot. GDDKiA Szczecin Fot. GDDKiA Szczecin

Rozpoczął się montaż stalowego łuku nowego mostu w Wolinie.

W tej operacji pomogą barki, bo przęsło najpierw zostanie zmontowane na nasypie drogi S3, a później nasunięte od strony lądu, do tego użyte zostaną jednostki. To dzieje się teraz na budowie trasy S3.



Nowy most w Wolinie wraz z estakadami dojazdowymi, będzie miał ponad kilometr długości. Udostępniony kierowcom zostanie prawdopodobnie w połowie przyszłego roku.