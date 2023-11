Arktyczny ptak zawędrował na Pomorze Zachodnie

Fot. Paweł Stańczak / Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze

Zamieszkuje głównie Amerykę Północną i Islandię, a pojawił się na Pomorzu Zachodnim.

Nur lodowiec znajdował się w okolicy Wyspy Akademickiej na szczecińskim Międzyodrzu. Rzadki w tym rejonie okaz zaobserwowali ornitolodzy podczas liczenia ptaków. Zajmowało się tym Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze. Liczenie ptaków wodnych na Pomorzu Zachodnim odbyło się w miniony weekend.



Nur lodowiec jest gatunkiem arktycznym. Można go spotkać między innymi na Alasce czy Grenlandii. W Polsce do 2021 roku odnotowano go 85 razy.