Miasto odcina się od problemu mieszkańców ul. Szymanowskiego

Miasto nie będzie negocjowało w sprawie działki na ul. Szymanowskiego w Szczecinie, nie zaproponuje także deweloperowi w zamian innej - tak Anna Szotkowska, zastępca prezydenta Szczecina, odpowiada na interpelację w tej sprawie. O działania miasta pytał radny Andrzej Rodziewicz.

Przypomnijmy, mieszkańcy ulicy Szymanowskiego protestują w sprawie inwestycji, która ma powstać pod ich oknami. Deweloper chce zlikwidować zieleń i postawić nowy blok z garażem.Mieszkańcy wraz ze spółdzielnią złożyli petycję do prezydenta miasta Piotra Krzystka, którą podpisało ponad 2000 osób. Chcą cofnięcia decyzji o budowie.- Głośno mówimy "nie" takim praktykom. - To jest 8 metrów od bloku. Dziś ci mieszkańcy wyglądali przez okno, mogli sprawdzić pogodę, mieli widok i zieleń naprzeciwko okien. Jutro, pojutrze, kiedy zostanie to wybudowane, będą widzieli tylko pejzaż betonowy i szklany - mówią mieszkańcy.Anna Szotkowska odpowiada, że nie ma uzasadnienia dla procedury zamiany nieruchomości. Dodaje, że miasto nigdy nie było właścicielem tej nieruchomości, a już dwa lata wcześniej zwracało uwagę spółdzielni mieszkaniowej by uregulować temat służebności terenu.