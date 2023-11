Studenci kynologii poznali specyfikę pracy psów policyjnych [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

"Nauka o psach to nasza pasja" - mówią studenci szczecińskiego ZUT-u studiujący na kierunku kynologii, czyli nauki o psach.

W piątek w ramach zajęć praktycznych odwiedzili ich aspiranci z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, wraz z dwoma czworonogami - Rambo i Sarą. Podczas ćwiczeń policjanci opowiedzieli m.in. o tajnikach pracy z psami tropiącymi.



- Jest to piesek Rambo. Terier walijski i owczarek niemiecki Sara. To psy szkolone do pracy w kagańcu, również jako środki przymusu bezpośredniego - przedstawił zwierzęta policjant.



- Bardzo wyczekiwane zajęcia, bo to w sumie jest coś nowego dla nas. - Chciałbym się dowiedzieć, jak pracują te psy na co dzień w policji i jak to wygląda. Zastanawiałem się, czy one mieszkają razem z tymi przewodnikami czy nie. - Zobaczę jak to wygląda w praktyce, do czego są szkolone te psy. - Chciałbym być behawiorystą. Może nie w policji, tylko takie zwykłe pieski. Rozwiązywać ich problemy - mówią studenci.



- Mam nadzieję, że wyciągną z tego jak najwięcej. Dlatego, że bardzo trudno zobaczyć w takim normalnym życiu na czym polega specyfika pracy psów policyjnych. Mam nadzieję, że im się to spodoba. Mają za półtora tygodnia sprawdzian - mówi dr hab. inż. Lidia Felska-Błaszczyk, pracownik Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt.



Kynologia na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym to pierwszy tego typu kierunek w Polsce, skierowany do osób zainteresowanych chowem, hodowlą i użytkowaniem psów.