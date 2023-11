Radni PiS: uchwała o przyjęciu rezolucji ws. polityki migracyjnej została źle procedowana

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Nie milkną echa przyjętej w czwartek przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwały o przyjęciu rezolucji Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku dotyczącej polityki migracyjnej.

Radni opozycyjnego w sejmiku klubu PiS zarzucają rządzącym radnym KO złe procedowanie uchwały, twierdzą również, że dokument nie ma przełożenia na polskie realia.



Definicje województwa i landu zostały błędnie zrównane ze sobą - mówi Maciej Kopeć, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.



- Niemcy są państwem federacyjnym i podpisywali ten dokument przedstawiciele trzech landów niemieckich i trzech województw. Ale kompetencje landów i kompetencje województw są różne - mówi Kopeć.



Decydowanie o polityce migracyjnej leży w kompetencjach rządu centralnego - mówi Rafał Niburski, przewodniczący klubu PiS w sejmiku.



- W naszej ocenie, to nie jest materia, którą powinien zajmować się Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego. To też podnosili nasi koledzy z Sejmiku Województwa Pomorskiego, bo tam również taka rezolucja była procedowana. To nie jest temat na sejmik województwa, to jest zadanie polskiego rządu - mówi Niburski.



Uchwała przeszła głosowanie stosunkiem głosów 15 do 11, pod rezolucją podpisali się również przedstawiciele sejmików województw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego oraz parlamentów krajowych trzech niemieckich landów - Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Szlezwiku-Holsztyna i Hamburga.