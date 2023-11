Zmiany na Placu Żołnierza

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Jest nowa organizacja ruchu na Placu Żołnierza. Chodzi o odcinek wjazdowy do centrum Szczecina, za Bramą Królewską.

Kierowcy mają tam do dyspozycji dwa pasy ruchu i jeden dodatkowy, który pojawia się kilkadziesiąt metrów przed skrzyżowaniem. Do tej pory ten dodatkowy był z lewej strony i umożliwiał skręt w lewo w kierunku Bramy Portowej. Teraz będzie on z prawej strony, pozwalając na jazdę w kierunku Placu Rodła lub na wprost.



Na jezdni są już wymalowane odpowiednie pasy - mówił, w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji", kierownik zespołu ds. organizacji ruchu w Urzędzie Miasta Szczecina Marcin Charęza.



- Zmieniło się oznakowanie pośrodku tego odcinka. Prosimy o zwrócenie uwagi na nowe oznakowanie poziome w tym miejscu - poinformował Charęza.



Marcin Charęza dodał, że zmiany wprowadzono na prośby mieszkańców.