Kryzys nadmorskich miejscowości już za nami?

Port w Kołobrzegu. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]

Na to wskazują władze Kołobrzegu, które przedstawiły projekt budżetu na przyszły rok.

Rekordowe wydatki w wysokości 516 milionów złotych i dochody na poziomie 438 mln - tak kształtuje się przyszłoroczny budżet Kołobrzegu złożony do Biura Rady Miasta. Prezydent Anna Mieczkowska podkreśla, że aż 187 milionów miasto planuje przeznaczyć na inwestycje.



- Projekt budżetu bardzo prorozwojowy i na pewno bardzo inwestycyjny, bo postawiliśmy duży akcent na inwestycje. Chcemy, żeby nasze miasto rozwijało się jak dotąd - prężnie i dynamicznie, musimy więc o ten obszar zadbać. 36 proc. wydatków to są wydatki na inwestycje - dodaje Mieczkowska.



Sama modernizacja dróg ma pochłonąć 30 milionów złotych. Do tego miasto planuje dokończyć remont żłobka, przebudować zadaszenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, wyremontować most na ul. Kamiennej czy wybudować ciąg pawilonów handlowo-gastronomicznych przy jednym z głównych deptaków.



Deficyt budżetowy ma wynieść 78 milionów złotych i jak wyjaśnia miejski skarbnik, zostanie on pokryty głównie z nadwyżek z poprzednich, oszczędnościowych lat. Teraz projekt budżetu trafi pod obrady komisji, a ostatecznie zostanie przegłosowany podczas najbliższej sesji Rady Miasta.