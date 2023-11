Zachodniopomorskie Noble rozdane [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Statuetki odebrało 14 naukowców. Nagrodzonych wybrał Zachodniopomorski Klub Liderów Nauki - mówi jego członek prof. Jan Lubiński.

- O większości z nich nigdy byśmy nie usłyszeli, gdyby nie ta impreza. My ich wydobywamy, w sposób szczególny i pewnie dlatego ta impreza tak dobrze się trzyma przez lata. Priorytet mają wdrożone osiągnięcia naukowe i tego pilnujemy - tłumaczy prof. Lubiński.



Zachodniopomorskiego Nobla, w dziedzinie nauk technicznych, otrzymała dr inżynier Paula Ossowicz-Rupniewska, z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej, ZUT-u.



- Dostałam Nobla za swoje osiągnięcia, czyli optymalizację procesu otrzymywania pochodnych niesterydowych leków przeciwzapalnych. Staram się otrzymać leki, które będą lepiej rozpuszczalne, bardziej biodostępne, czyli takie, które będą lepiej działały przy podaniu przez skórę - objaśnia Ossowicz-Rupniewska.



W dziedzinie nauk artystycznych statuetkę otrzymała dr Zofia Wollny, profesor Akademii Sztuki w Szczecinie.



- Bardzo podoba mi się to, że doceniono także wkład kultury w rozwój społeczeństwa. To wszystko musi się zazębiać i współpracować. Medycyna, kultura, sztuka, nauki ścisłe... Wydaje mi się, że wszyscy kandydaci przede wszystkim są pasjonatami w swojej dziedzinie - tłumaczy dr Zofia Wollny.



Zachodniopomorskiego Nobla, w dziedzinie nauk medycznych, otrzymał prof. Bogusław Machaliński, rektor PUM-u, który opowiedział o swoich badaniach: - Dotyczą ośrodkowego układu nerwowego oraz siatkówki oka, która jest jego częścią. W perspektywie ten projekt ma również na celu pomoc chorym na nowotwory.



Prestiżowe nagrody zostały przyznane w dziedzinach nauk: humanistycznych, podstawowych, technicznych, ekonomicznych, rolniczych, medycznych i nauk o morzu.