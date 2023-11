Siedem firm jest zainteresowanych przebudową ulic Wapiennej i Północnej w Szczecinie. To w ramach modernizacji układu drogowego w dzielnicy Północ.

Pięć firm wyceniło prace poniżej tego, co założyło miasto, a kwoty dwóch pozostałych - przewyższają ją. Miasto chce za przebudowę zapłacić ponad 8 milionów złotych. Teraz przedstawione oferty będą analizowane.



Inwestycja obejmuje przebudowę ulicy Wapiennej od ronda do skrzyżowania z ulicą Szczecińską oraz fragmentu ulicy Północnej - od Chłodnej do Szkockiej. Mają tam powstać chodniki i ścieżki rowerowe. Zmodernizowana ma zostać sieć kanalizacji deszczowej oraz wybudowane oświetlenie uliczne. Zagospodarowana ma być także zieleń.



Przyszły wykonawca będzie miał 14 miesięcy na zrealizowanie kontraktu.