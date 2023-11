Mniej azbestu w Świnoujściu

źródło: https://pixabay.com/pl/3216890/MetsikGarden/CC0 - domena publiczna

Ponad 1,5 tysiąca metrów kwadratowych azbestu usunięto z budynków na terenie Świnoujścia.

To w ramach umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Dzięki niej udało się zdemontować, wywieźć i unieszkodliwić elementy zawierające azbest.



Usunięto je z budynków prywatnych, głównie gospodarczych oraz z terenu rodzinnych ogrodów działkowych.



Koszt zadania to prawie 36 tysięcy złotych, z czego ponad 6 tysięcy to dofinansowanie z Funduszu.



Likwidację przeprowadzano od sierpnia do października.