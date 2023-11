Festiwal Roślin w Netto Arenie, czyli "każdy znajdzie coś dla siebie" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Miłośnicy roślin znają wiele gatunków, a tutaj i tak znajdą jakąś perełkę - mówią uczestnicy trwającej przez cały weekend jesiennej edycji Festiwalu Roślin w szczecińskiej Netto Arenie.

Na miejscu bogaty w zielone dekoracje asortyment - od krzewów przez drzewka po kwiaty tradycyjne i te bardziej egzotyczne. Nie brakuje również nawozów czy środków chroniących rośliny.



- Każdy znajdzie coś dla siebie - mówią mieszkańcy, którzy tłumnie odwiedzili festiwal w poszukiwaniu "zielonych perełek".



- Jest bardzo dużo kwiatów, nie spodziewałam się, że będzie tyle osób. - Udało się wybrać najbardziej kolekcjonerskie. - To jest cykas, rodzaj palmy. - Livistona, muszę znaleźć tłumaczenie. Spodobał mi się, bo ma takie piękne "kokoski". Stanie w salonie. - Jest duży wybór, każdy znajdzie coś dla siebie. - Oglądam tylko zdrowe kwiaty. To takie, które oczyszczają powietrze. - Miłośnicy roślin znają wiele gatunków, a tu można znaleźć jakąś perełkę - mówili miłośnicy kwiatów.



W sobotę impreza w szczecińskiej Netto Arenie potrwa do godz 20. W niedzielę w godz. 10-18.



Wstęp jest darmowy.