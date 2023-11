Światowy Dzień Wcześniaka w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

- To cudowny dzień, bo wygrałyśmy, jesteśmy zdrowe. - Dla mnie są to drugie urodziny mojego dziecka - mówią rodzice, którzy wspólnie celebrują Światowy Dzień Wcześniaka.

Z okazji święta "małych wojowników" w szczecińskiej Netto Arenie zorganizowano otwarte spotkanie kierowane do wcześniaków w wieku wczesnoszkolnym, ale i również do ich rodziców.



Dla tych młodszych zorganizowano mnóstwo zabaw i atrakcji - dla tych starszych była to okazja do wymiany doświadczeń.



- Dla mnie jest to wyjątkowe święto; w domu mamy dwoje wcześniaków. - Dużo łez, ale teraz łez szczęścia. - Była walka, nie tylko nasza, ale przede wszystkim walka personelu medycznego. A teraz jest celebracja, że możemy się z innymi rodzicami spotkać, porozmawiać, wymienić doświadczenia. - W szpitalu, gdy jako mamy spotykamy się to nie nakładamy masek, nie udajemy kogoś, kim nie jesteśmy. Piękne jest to, że razem walczymy o życie naszych dzieci - mówili rodzice wcześniaków.



- To jest doskonała integracja rodziców, którzy mogą porozmawiać, mają podobne problemy, dla samych dzieci. Mamy tutaj taki rodzaj zabaw, które dla nich są też rodzajem rehabilitacji - zaznacza Beata Łoniewska, lekarz kierujący Kliniką Patologii Noworodka w Szczecinie.



Na całym świecie 10 proc. dzieci to wcześniaki - w Polsce jest to około 7 proc. Wśród wszystkich dzieci urodzonych przed terminem przeżywa 85 proc.