"Zbadajmy swoje podwozie..." [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

"Profilaktyka jest najważniejsza" - mówią mężczyźni stojący w ogromnej kolejce, by bezpłatnie zbadać swoje jądra i prostatę.

Wszystko w ramach prozdrowotnej akcji profilaktyki chorób nowotworowych u panów.



Włączyło się w nią szczecińskie Centrum Handlowe GALAXY, gdzie na miejscu w medycznym "Pit-stopie" można bezpłatnie się zbadać w obecności specjalistów z Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Spot Med. i Stowarzyszenia Fizjosport.



Jak się okazało zainteresowanie i zapotrzebowanie jest bardzo duże - niektórzy wytrwale stoją w kolejce po kilka godzin.



- Nie spodziewałem się takiej długiej kolejki. - Czekam tu od rana... Widać, że takie akcje są potrzebne. - Do tego badania przymierzam się od dwóch lat, ale ciągle nie ma czasu... Teraz jest okazja, trzeba zrobić badania w tym wieku. - Warto się badać, żeby zapobiegać. - Bardzo dużo jest przypadków nowotworów u mężczyzn. Profilaktyka jest tutaj ważna, trzeba o siebie zadbać. - Zbadajmy swoje podwozie, nie tylko to w aucie...



Bezpłatne badania w medycznym "Pit-Stopie" można wykonać do 20:00.