Prąd z odpadów zasili miejską komunikację

Stacja ładowania ul. Kołłątaja. Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Energia wyprodukowana z odpadów posłuży do zasilania szczecińskiej komunikacji miejskiej. Tak będzie od stycznia przyszłego roku.

Prąd od EcoGeneratora, czyli z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie trafi nie tylko do Tramwajów Szczecińskich, ale także do Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego "Klonowica".



Dzięki energii z odpadów świecą już m.in. latarnie i sygnalizacje świetlne w całym mieście. Działa też Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny.



Podobnie będzie i w przyszłym roku, a do tych jednostek dołączą jeszcze miejskie tramwaje i autobusy.