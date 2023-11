"Ogień z Nieba" w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin] Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]

Ponad 600 osób ze Szczecina i całej Polski bierze udział w V Forum Młodych "Ogień z Nieba".

To wydarzenie organizowane przez Fundację Life Surfers będące spotkaniem młodych ludzi poszukujących Boga. Zaplanowano konferencje, świadectwa oraz radosną modlitwę śpiewem.



W tym roku gośćmi specjalnymi są: ojciec Remigiusz Recław - jezuita, YouTuber,

Krzysztof Sowiński - ewangelizator świecki ze Wspólnoty Głos Pana, Klaudia Tołłoczko- nawrócona modelka oraz misjonarze ze Wspólnoty Przymierze Miłosierdzia.



Chcemy, aby młodzi ludzie utrzymywali się na falach życia i osiągali swoje cele - mówi Przemysław Szymański z Fundacji Life Surfers: - Żyjemy w świecie zabieganym, w którym przyzwyczajeni jesteśmy do pewnych schematów życiowych. My chcemy natomiast opowiedzieć o czymś, czego doświadczali pierwsi chrześcijanie. Duch Święty ich rozpalał, prowadził do rzeczy, które ich przerastały. Chcemy modlić się o ogień, o tego Ducha Świętego, by w nas płonął i nasze chrześcijaństwo nie było rozcieńczone.



Wiele osób wychodzi stąd odmienionych - mówi Jarosław Szymański z Fundacji Life Surfers: - 5 lat temu, kiedy była pierwsza edycja, doświadczyłem ogromnego nawrócenia. Nie jestem pierwszą osobą, którą to spotkało, było ich wiele. Takie świadectwa osób, którego czegoś doświadczyły napędzają do tego, aby działać...



Forum, które odbywa się w kompleksie szkolnym Salezjanów przy ulicy Ku Słońcu zakończy koncert rapera TAU.