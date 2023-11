Police: radni "za" wyemitowaniem obligacji komunalnych

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Policcy radni zgodzili się na wyemitowanie obligacji komunalnych. Decyzję podjęli podczas nadzwyczajnej sesji.

Chodzi o 15 mln złotych, środki potrzebne są na budowę infrastruktury Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Inwestycję na terenie Polic wyceniono na łączną kwotę 45 milionów złotych.



Gmina zobligowana jest do uregulowania wszystkich faktur związanych z realizowanymi inwestycjami do końca roku. W innym przypadku nie otrzyma dofinansowania w kwocie 15 milionów zł, które spłyną dopiero na przełomie marca lub kwietnia.



Pieniądze są potrzebne, bo gmina do tej pory nie otrzymała od Urzędu Marszałkowskiego dofinansowania unijnego na ten cel.



- Późno do nas ta informacja dotarła o tym, że środków w tym roku nie będzie. Aby sfinansować to przychodami pochodzącymi z obligacji niezbędne jest rozpoczęcie wcześniej procedury całego postępowania - mówi Janusz Zagórski, skarbnik gminy Police.



Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 6 się wstrzymało.